Rodrigo reportó: “Estamos inundados con la lluvia. Se me mojo todo y estaría necesitando una ayuda. No tengo como salir y entrar de la casa con el agua. Tengo 2 nenes y es imposible salir así con esta agua, y más con los tubos que el agua no me corre. Se me filtra el agua para adentro y tengo que andar secando todo continuamente. En barrio Los Aromitos, calle Arcuri al 30”.