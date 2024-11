Una vecina del lugar reportó: “Necesitamos luz en la calle 56 al 1355. Hace años que estamos así y nada que se pone luz. No se ve nada y ¿Cecilio Salazar dónde esta? El querido intendente que hace años que le mandamos para la luz. Es una oscuridad que si no es porque tenemos luz afuera no se ve nada, es todo campo. Una oscuridad que ni a comprar se puede. Necesitamos luz urgente. No se puede ni sentar afuera de la vereda porque no hay ni un foco”.

