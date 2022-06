Cada vez peor: DE PLO RA BLE

“Hola Lili, fui a la Clínica Coopser por un turno para un traumatólogo. Me caí trabajando y me golpee la espalda. Voy a Coopser y me dijeron que no hay turnos hasta el martes. Le pedí a la chica entrar por guardia para sacarme una placa y descartar que tenga una fisura. Me dijo que no le anda la máquina y le pregunté qué hacen si llega una persona quebrada. O sea que es deprimente lo que esta pasando. Está pasando horas ahí, la gente y escuchás que cuando te atienden te dicen que nada funciona. Antes la clínica San Pedro y ahora la Coopser; funciona peor que antes. Ni con obra social, nada funciona. DE PLO RABLE. Cada vez peor, se siente… veo a abuelos ahí esperando y le responden cualquier cosa. Te lo hago saber y si querés publicalo. Me parecería bien que hagas un informe. Se me vino a la mente decírtelo, que la gente lo sepa y se anime a contarlo”, indicó Diego en su mensaje. Luego fue al Hospital donde aguardaba turno porque había catorce personas en la sala.

