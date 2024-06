Como todos saben, los robos de motos y bicicletas, e inclusive a hogares y comercios, se están haciendo cada vez más frecuentes, una situación muy triste y que nos afecta a todos por igual.

La Opinión sube cada caso que llega, y en la comunidad de Facebook estas noticas son las más comentadas, no solo por la simple acción de difundir la noticia con los famosos puntitos, sino también por el comentario que más de uno deja.

El jueves pasado, le robaron la moto a una mujer en las afueras de la escuela Normal. "La verdad no sé que esperan para poner alguien que cuide a nuestros estudiantes, a nadie le interesa por lo visto todo el sacrificio que hacen cada una de las personas que trabajan y tratan de terminar una carrera" comentó Andrea.

Con ella coincidió Luis que escribió: "Pobres chicos con el sacrificio que hacen algunos que trabajan y estudian, y estas lacras les roban". Alejandra dijo: "Tendrían que poner una cámara en ese colegio a mi yerno le robaron la bici, ni un mes tenía y se la robaron".

El mismo día, durante la madrugada, delincuentes derribaron la pared de una florería para robar, esta nota despertó la indignación de muchos. "Esos no son delincuentes, esos son ratas" opinó Dani.

Y más de uno, compartiendo la idea comentaba emojis del mismo roedor. "Pero es imposible vivir así, San Pedro tierra de nadie" escribió Adriana.

Durante la semana, también fue noticia la recuperación de una moto robada en el 2018. Los comentarios irónicos sobre el desempeño policial, fueron tendencia.

"Que bueno, ojalá encuentre una de las 6 que me robaron a mi también" empezó Esmeralda y Analía continuó: "Encuentran motos que hace años fueron robadas, y las que hace apenas meses o días no, qué ironía".

Noya preguntó: "Esto es una joda, no. Déjense de joder loco". "Jaaa, me mantiene con esperanza esto" dijo Paola y Mabel respondió: "Sí, a mí también, espero que encuentren la mía también".

Comentarios así muchos, no solo hablando del trabajo policial en la ciudad, sino de la gran preocupación que hay entre los sampedrinos y el temor a ser asaltados cada vez que salen de sus hogares.

"Yo ya no sé que más hacer, trato de no salir mucho en moto para que no me la roben, pero es lo mismo que salir caminando, porque te roban hasta lo que llevas encima" dijo Laura.

Cristian también comentó sobre el tema: "Yo como padre, me da miedo hasta dejar salir a mis hijos, con todas las cosas que pasan ahora", otra madre coincidió con él y le respondió: "Cuando mi hija sale yo no duermo tranquila".

"A mí una vez me robaron, y el miedo a salir de nuevo no te lo saca nadie, no tienen vergüenza, te roban hasta la dignidad" se sumó Pablo.

"A los chorros no les importa nada, tu edad, si sos hombre, mujer o qué traes encima" aportó Lucía. "San Pedro, actualmente, es tierra de nadie, y pensar que veíamos tan lejos los robos que sucedían en el conurbano" comentó Susana.