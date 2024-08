Myrian "Cachila" Franco firmó su retiro de la Policía Bonaerense tras 30 años de servicio. Fue una sencilla pero emotiva ceremonia en la Comisaría de la Mujer y la Familia, este viernes.

En redes sociales, su hija Ivonne Lencina, también policía, compartió un texto en el que repasó la trayectoria de "Cachila" y agradeció a Patricia Melgar, nueva titular de la Comisaría de la Mujer, por la despedida:

"Alla por el año 1994, mi vieja emprendía una nueva aventura, un nuevo desafío para ella y para mí también, porque éramos las dos solitas. Entraba en la escuela de Policía de la Provincia de Buenos Aires para poder darme una mejor calidad de vida.

Fueron días muy largos durante su carrera y su servicio, porque me tenia que dejar al cuidado de mis abuelos para poder ir a buscar un plato de comida y para poder darme lo que necesitaba. Eso implicaba perderse días de la familia, navidades, primer día de jardín, de escuela , cumpleaños y muchas cosas mas que no me alcanzaría un cuaderno para contarles.

Fueron pasando los años y yo acompañaba a dedo a la Cachi a su trabajo parándonos en la rotonda de San Pedro para que alguien nos lleve y pueda llegar a destino. Pocas veces faltó, diría que casi nunca, y yo ahí, firme con ella uniformada, con frio, calor, lluvia. Después fui creciendo y ya se complicaba para llevarme, así que seguía al cuidado de mis abuelos o alguna niñera.

Hoy después de 30 años de servicio le llegó su retiro. Son sensaciones y sentimientos encontrados porque no conozco a otra Myrian Franco que no sea uniformada.

Siempre dije que Policía se había robado a mi mamá y hoy que yo lo soy entiendo un poco m´pas y llegué a entenderla a ella, que se iba para que yo pueda tenerlo todo.

30 años de Servicio, yendo de acá para allá, como se podía.

Estoy muy orgullosa de lo que fue mi Cachi. Con sus defectos y virtudes como todos pero siempre compañera, que hoy en día ya no se ve en esta profesión.





Hoy, 5 de agosto, soplaron vientos de cambios para mi querida Mamá. ¡Te felicito Cachii, te amo con mi alma!



Gracias jefa Melgar y compañeras por despedirla de esta manera. ¡¡¡GRACIAS!!!".