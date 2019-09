Caballos sueltos: Burgos aseguró que "la orden es secuestrarlos y llevarlos al corralón"

Una situación con caballos sueltos en la zona del barrio Las Canaletas reveló que, en ciertas ocasiones, quienes tienen a su cargo la responsabilidad de controlar esa problemática no cumplen con lo que sus superiores ordenaron de acuerdo a la legislación vigente.

Este viernes por la tarde, una vecina de ese barrio se comunicó con La Opinión para quejarse por la presencia de dos animales sueltos en inmediaciones de la cooperativa Las Canaletas. Además, informó a Inspección para que tomaran cartas en el asunto.

Más tarde volvió a comunicarse con este medio para quejarse por la tarea de los arrieros: "Vinieron los inspectores y en vez de secuestrar los caballos le avisaron al dueño, que los arrió en una moto", relató. El Director de Seguridad, Tránsito y Nocturnidad, Ángel Jesús Burgos, aseguró que "si hicieron eso, está mal".

"Estoy cansada de llamar para que los vengan a buscar. Por favor, ¿pueden ayudarme mandando a alguien que los venga a buscar? Es un peligro, no puedo salir a la vereda de casa porque se arma un quilombo con los perros que andan en las calles y salen corriendo para todos lados llevandose puesto a quien se les cruce esto es en San Lorenzo, barrio Las Canaletas, justo en la cooperativa, al 1700", fue el mensaje de la vecina.

Luego, volvió a comunicarse: "Vino Inspección, pero fueron a buscar al dueño en vez de llevarse a los caballos y cobrar la multa, como corresponde", aseguró.

La Opinión consultó al Director de Seguridad, Tránsito y Nocturnidad, Ángel Jesús Burgos, quien confirmó que los arrieros tienen la orden de "secuestrarlos y llevarlos al corralón". Sobre lo que denunció la vecina, señaló: "Si le avisaron al dueño, está mal: la orden es que los secuestren".

"Esta es una problemática que debe resolverse y los arrieros cobran para eso, de hecho hemos puesto arrieros nuevos porque hay mucho trabajo. Si ellos son testigos presenciales de animales sueltos, deben secuestrarlos, sin contemplaciones: caballo suelto, caballo secuestrado", aseguró Burgos.

"Realmente estoy cansada. Anoche andaba uno con una soga y algo de metal atado en un extremo de la soga hasta que no maten a alguien no van a hacer nada. Donde abrís un portón para sacar auto o moto se te meten en el patio. Ya no aguanto más", se quejó la vecina.