El reporte que llego hace unos días a este medio por parte de uno de nuestros oyentes trajo múltiples opiniones por parte de los sampedrinos que compartieron sus reflexiones en las redes sociales.

“¿Es joda o es apropósito? Hay un virus espantoso dando vueltas y los dejan sueltos así, parece una burla”, comentó Mariela indignada.

Otros, como Augusto y Gustavo se lo tomaron con humor y explicaron: “Nuevas cortadoras de césped, está cara la nafta” y “Milei dijo que no hay plata, ¿cómo querés que cortemos el pasto?”

Muchos fueron los que comentaron que la presencia de los animales se debía a la creciente del río; sobre ello, Elisa opinó: “Déjenlos tranquilos, estamos en época de creciente y los sacan de su hábitat para salvarles la vida. Un baño de empatía nos vendría bien a todos”.

Gladys reflexionó y dijo: “Los caballos que saben pobrecitos, los largan donde hay comida y aprovechan. Debe haber algo para pasarle a los animales por los mosquitos”, a lo que Víctor le respondió: “Hablan de caballos en las veredas o que pastorean en el Paseo Público contaminando con no sé qué virus. Hay mucha hipocresía e ignorancia, nadie habla de los vehículos mal estacionados arriba de las veredas ni veo inspectores haciendo su trabajo, eso es más serio”.

Finalmente, Ezequiel concluyó con expresando: “¿Nadie se puso a pensar de que el ser humano es la única especie viva que paga por vivir en la tierra? ¿Por qué nos debe molestar que los animales anden sueltos? No son seres pensantes para decir, por acá paso y por acá no, andan libres. En cambio, nosotros cuando salimos nos tenemos que cuidar nosotros mismos, que no nos maten por un celular o que no nos choque algún imprudente”.