#7804 reportó: “Busco al dueño de este pobre caballo que se encuentra en la subida del barrio La Calandria. Está desde ayer o puede ser más días. Yo lo vi ayer y ahora en el mismo lugar. Ayer no estaba lastimado y hoy tiene dos lastimaduras muy profundas. Aparte de eso no debe tomar agua en estos dos días o más. Por favor, si tienen caballos cuídelos, denle agua. Cómo puede ser que no se acuerden que atan un animal al sol”.

