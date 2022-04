Búsqueda de Cristian Almada: crecen las dudas en torno a la desaparición del joven en Comodoro Rivadavia

La familia intenta que la Prefectura asigne más efectivos a la búsqueda. Sospechan que la situación en la que desapareció la embarcación podría tener otras causas y que tienen que aparecer más testigos del derrotero que siguieron cuando se supone que zarparon de la costa por la amplia experiencia en embarcaciones que posee Almada y la decisión de navegar en condiciones cimáticas sumamente adversas.

Cristian fue visto por última vez el sábado cuando -según relata el único testigo y amigo- partió a bordo de una embarcación tipo balsa para probarla en el mar.

Desde entonces lo buscan sin haber podido dar con él y la familia aún alberga esperanzas de encontrarlo con vida. El miércoles Lorena y Guillermo Almada llegaron a Chubut para acompañar al padre y a la pareja en el reclamo por mayor patrullaje, inlcuído el aéreo.

“Tenemos poca señal acá donde estamos. Lamentablemente Prefectura no está haciendo las cosas como las tiene que hacer, les hemos pedido una aeronave. No están buscando bien y pescadores de la zona nos han marcado lugares puntuales para que realicen la búsqueda. La hacen zona terrestre y cerca de la playa, porque buscan un cuerpo en vez de buscar a una persona desaparecida. El cuerpo nunca cayó al agua ni nada, es otro el destino donde tienen que buscar. Ya vamos por el quinto día y no hemos tenido respuesta departe de las fuerzas nacionales”, señaló Guillermo en la mañana del jueves.

La traza que Guillermo Almada envió a La Opinión para marcar los sectores de búsqueda que organizan con prefectura y policía.

“Imaginate la desesperación, hoy fuimos a Prefectura de Comodoro y se empezaron a mover. A nivel nacional no tenían idea de lo que estaba pasando ni de las fotos que teníamos nosotros ni del testigo; no tenían idea de nada. Estamos en esa lucha, pudimos comunicarnos con el Prefecto General de aviaciones del edificio guardacosta y nos pasó e teléfono del Prefecto de Comodoro Rivadavia y hoy fuimos y no había novedades de nada”, agregó para hacer notar que luego de los reclamos “nos llamó para hablar con nosotros, teníamos más noticias nosotros en poco tiempo que las que tenían ellos”.

Por último destacó que presentaron al testigo clave, “al chico que sacó las fotos para que le cuente cómo fueron los hechos, pero es como empezar de cero otra vez. Estamos ya con poca fuerza y no tenemos donde recurrir tampoco”.

El transcurso de las horas va cercenando las esperanzas de encontrar con vida al joven padre de dos niñas que lo esperan en San Pedro. Mañana será otra oportunidad para rastrear.