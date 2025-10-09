Buscan zapatilla perdida en la zona del Hospital Sadiv
“La perdí la semana pasada en Sarmiento antes de llegar al Hospital Sadiv”, escribieron. En caso de hallarla comunicarse al 3329 54-7343.
🤗 GRACIAS LA OPINIÓN & SIN GALERA
Te dimos una mano, ahora danos una mano.
Tu aporte nos ayuda a seguir prestando este servicio a todos nuestros vecinos.
👉🏻 https://link.mercadopago.com.ar/graciaslaopinion
👉🏻Alias: laopinionsp
🤩 O suscribite desde $1.500.- mensuales 👉🏻 https://bit.ly/SoyParteYApoyo
Puede interesarte
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión