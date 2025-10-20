Buscan un celular Motorola G71 perdido en ruta 1001 y Crucero General Belgrano
“Se perdió un celular Motorola G71 por ruta 1001 y Crucero General Belgrano funda gris con bordes rojos, por favor, es de mucha importancia, ya que mi hija está estudiando y tiene mucha información sobre sus estudios. Sean buenas personas y devuélvanlo. Ella ha encontrado varios celulares y los ha devuelto. No saben lo que se le complica ahora sin celu por los estudios. Llamamos y lo tienen apagado”, escribieron. En caso de encontrarlo comunicarse al 3329 545538.
