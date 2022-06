Buscan testigos o cámaras para esclarecer el violento choque de dos motos en Crucero General Belgrano

El accidente sucedió en la tarde del viernes, momentos antes de las 17.00, sobre camino Crucero General Belgrano, a la altura de la estación de servicios Puma cuando, según testigos, una de las motos impactó la parte trasera de la otra mientras se dirigían en sentido a la avenida Tres de Febrero.

Eugenia, la mujer de 30 años que iba como acompañante de su pareja, un hombre de 37, a bordo de una Zanella RX 150 C.C, se comunicó con La Opinión para difundir la búsqueda de testigos o imágenes de cámaras de seguridad que permitan establecer la responsabilidad del suceso.

“Nosotros íbamos con casco, la peor parte me la llevé yo. Estábamos entrando a la Puma, ya habíamos doblado cuando nos choca este muchacho. Yo caigo, ruedo tres veces en el pavimento y en eso pierdo el casco. Gracias a Dios no venía ningún auto, porque si no me chocaban”, explicó la mujer.

Los dos ocupantes de esa moto y el tercero, un hombre que iba a bordo del otro rodado, una moto 110 C.C., fueron hospitalizados. El peor golpe lo recibió el hombre que circulaba solo, porque no llevaba casco.

“Tenemos la moto en regla, hace un año la compramos, está asegurada. Ahora nos quedamos sin el vehículo, y vivimos en el campo. No sabemos si el que nos chocó tiene seguro, intentó que se llevaran la moto. Estamos todo golpeados, si mi marido no hubiera llevado botines de seguridad, le rompía los pies”, se quejó la joven accidentada, al borde del llanto, en diálogo con La Opinión.

El lunes, la pareja se presentará en Fiscalía para pedir la devolución del vehículo. “No tenemos otro medio para movilizarnos, claro que queremos que se hagan las pericias, pero ¿ahora qué hacemos si la otra parte no tiene seguro? No puedo más del dolor, mi marido está rengo como yo. Me dejó hecha una inútil”, concluyó la joven.