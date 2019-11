Buscan reconstruir vínculos entre el docente de la Agraria y los alumnos que lo filmaron

Jefatura Distrital de Inspección intervino en el caso del docente Fernando Calderón, acusado por padres de la escuela Agraria de “discriminación y maltrato” tras la difusión de videos en los que se lo escucha decir “gracioso, como todos los de Tala” y “¿quién es el imbécil que silba?”.

El profesor fue convocado a cumplir horario en el CEF para evitar que esté frente a alumnos y las autoridades impulsan un espacio de diálogo para que las partes puedan reencontrarse “siempre basados en el diálogo, en escuchar al otro e intercambiar desde el respeto”, según precisó Mercedes Vellón.

La jefa distrital de Inspección Educativa informó que Baradero facilitó la presencia de su personal de la rama Psicología –San Pedro no tiene inspector de esa rama– para trabajar en el caso con los estudiantes de la escuela.

Dos grupos de alumnos elevaron notas de respaldo al docente, que también recibió muestras de apoyo en las redes sociales ante lo que muchos entendieron como “una provocación” de los estudiantes que lo filmaron.

“Hay que hacer una contextualización del hecho, pero desde ya es atendible” el reclamo, consideró Vellón y señaló: “Uno tiene que atender a los alumnos y no puede dejar de lado al docente. Ahí es donde uno dice bueno, no tenés que dejar que esto pase, no te podés exacerbar, tener ese exabrupto, salir de tu eje, porque el adulto sos vos”.

La funcionaria aseguró que “se van a escuchar todas las voces para tomar la decisión correcta” y adelantó que habrá una reunión con los padres "no para atacar sino para construir, para expresar". “Hay que charlar sobre lo que pasó, pedir disculpas”, sostuvo.

Vellón consideró que quizás podría haberse resuelto puertas adentro de la propia escuela. "Muchos conflictos se resuelven así", señaló y advirtió que "cuando no es completa la conformación de los equipos directivos también trae debilidad en el manejo institucional".