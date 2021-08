“El viernes me robaron un perrito en Ruta 191, KM 15. Entrando para un camino de tierra, yo iba a buscar a mi hijo al jardín. Dos en una auto gris me preguntaron por La Buena Moza, si este era el camino. Ellos me lo llevaron porque por acá no pasó nadie más. Yo habré tardado 10 minutos en ir a buscar a mi hijo, y ese auto es el único que pasó por acá”, avisó Camila. Si tenés datos, comunicate al 3329610702.