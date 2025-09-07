Buscan monopatín perdido en el Paseo Agenor Almada
“Hola. El jueves nos olvidamos el monopatín de mi hija Helena en el Paseo Agenor. Ella lo usa un montón, por favor si alguien se lo llevó , que me avise”, indicaron. En caso de hallarlo comunicarse al 3329 47-6907.
