Buscan llaves perdidas en la zona de Alvear y Sbert
“Se perdió juego de llaves, cuatro de candados y una de puerta, compañera de la de la foto. Por Alvear, esquina Mateo Sbert”. Contacto: 3329 56 8949.
🤗 GRACIAS LA OPINIÓN & SIN GALERA
Te dimos una mano, ahora danos una mano.
Tu aporte nos ayuda a seguir prestando este servicio a todos nuestros vecinos.
👉🏻 https://link.mercadopago.com.ar/graciaslaopinion
👉🏻Alias: laopinionsp
🤩 O suscribite desde $1.500.- mensuales 👉🏻 https://bit.ly/SoyParteYApoyo
Puede interesarte
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión