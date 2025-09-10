Buscan llave de moto con una tira negra
Perdieron la llave de una moto con una tira negra por la zona de avenida Sarmiento, calle Pavón y la zona céntrica. En caso de encontrarla comunicarse al 339 513146.
