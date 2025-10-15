Buscan documentos de Mariano, Samir y Francisco Valdéz
"Me comunico con usted por si alguien encuentra a documentación que fue robada hace una semana del estacionamiento del Hospital Sadiv a nombre de Mariano Valdez, Samir Valdez y Francisco Valdéz", escribieron. En caso de hallar los documentos comunicarse al 3487280024.
🤗 GRACIAS LA OPINIÓN & SIN GALERA
Te dimos una mano, ahora danos una mano.
Tu aporte nos ayuda a seguir prestando este servicio a todos nuestros vecinos.
👉🏻 https://link.mercadopago.com.ar/graciaslaopinion
👉🏻Alias: laopinionsp
🤩 O suscribite desde $1.500.- mensuales 👉🏻 https://bit.ly/SoyParteYApoyo
Puede interesarte
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión