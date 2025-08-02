Buscan documentos a nombre de Matías Villarruel
Matías escribió: "Ayer perdí mi billetera con dni, carnet de conducir y las cédulas de mis motos". En caso de encontrarla, comunicarse al 3329534307.
🤗 GRACIAS LA OPINIÓN & SIN GALERA
Te dimos una, ahora danos una mano.
Tu aporte nos ayuda a seguir prestando este servicio a todos nuestros vecinos.
👉🏻 https://link.mercadopago.com.ar/graciaslaopinion
👉🏻Alias: laopinionsp
🤩 O suscribite desde $1.500.- mensuales 👉🏻 https://bit.ly/SoyParteYApoyo
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión