Buscan documentos a nombre de Lara Gilli
“Anoche me encontraba trabajando y me robaron la documentación que estaba en el auto. No me interesan las tarjetas, sólo me interesan los documentos y la licencia a nombre de Gilli Lara. Si alguien las encuentran tiradas en la calle que me escriban. 3329 648102”, escribieron.
