Buscan dinero en efectivo y cheques extraviados en calle 3 de Febrero
Perdieron dinero en efectivo y dos cheques en calle 3 de Febrero al 1050. “Ayer 28/10 a las 20.20 aproximadamente. Estaba todo junto doblado atado con un elástico”, indicaron. En caso de hallar el dinero y los cheques comunicarse al 3329-15477572.
