"Hola, buen día. Mi nombre es Milagros Pedraza. Mi marido ayer cerca de las 14.15 perdió su celular Marca Redmi A5 entre el Barrio Futuro y calle 3 de Febrero. Enseguida que nos dimos cuenta que lo perdió, nos quisimos comunicar y ya lo habían apagado. Todavía tengo la esperanza del que lo encontró lo devuelva, ya que mi marido lo usa para su trabajo. Es un celular que tiene muy poquitos meses de uso y nos costó muchísimo comprarlo".

Ads

🤗 GRACIAS LA OPINIÓN & SIN GALERA

Te dimos una mano, ahora danos una mano.

Tu aporte nos ayuda a seguir prestando este servicio a todos nuestros vecinos.

👉🏻 https://link.mercadopago.com.ar/graciaslaopinion

Ads

👉🏻Alias: laopinionsp

🤩 O suscribite desde $1.500.- mensuales 👉🏻 https://bit.ly/SoyParteYApoyo

Ads





Puede interesarte