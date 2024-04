Agustina escribió: “Hoy por el mediodía tipo 13.14 se me perdió mi celular marca Redmi 12C. Si alguien ve publicado o si alguien lo tiene, por favor, que me lo devuelvan. Lo compré en febrero y sigo pagando las cuotas con mucho sacrificio. Sean solidarios, por favor. Tengo todos mis datos y es con lo que más me manejo”. En caso de encontrarlo comunicarse al 3329 695716 o al 3329 209397.

