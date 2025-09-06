"Mi hermana acaba de perder su celular, un Samsung A15 sin funda, azul oscuro, por calle Benefactoras, Lavalle o callejón Coronato. Es de mucha urgencia encontrarlo, ya que tiene sus cosas de la escuela y de su emprendimiento. Si saben de algo, por favor avisar o llamar al 3329 62 1478. Por favor, es muy importante encontrarlo".

Ads

🤗 GRACIAS LA OPINIÓN & SIN GALERA

Te dimos una mano, ahora danos una mano.

Tu aporte nos ayuda a seguir prestando este servicio a todos nuestros vecinos.

👉🏻 https://link.mercadopago.com.ar/graciaslaopinion

Ads

👉🏻Alias: laopinionsp

🤩 O suscribite desde $1.500.- mensuales 👉🏻 https://bit.ly/SoyParteYApoyo

Ads





Puede interesarte