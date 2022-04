“Hola, se me perdió un celular Moto C. Si alguien lo encuentra, por favor, me lo podría devolver? Me hace falta porque no tengo para volver a comprar uno y tengo información muy importante. Lo perdí cerca de las 9:30 por la calles Manuel iglesias y Lucio Mansilla. Comunicarse a este número por favor, gracias”. Contacto: 3329 46-9580