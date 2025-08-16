Buscan bolsa extraviada con llaveros y ropa de crochet
Hola, mi nombre es Marisol. Yo trabajo en el cotillón Hijitus. Hoy vino Sonia, una abuela vendiendo sus cosas hechas al crochet, pero perdió la bolsa con los llaveros y es su única entrada de dinero, ya que tiene su marido con discapacidad. Por favor, si alguien encontró la bolsa que se comunique con Marisol al 3329 684899", escribiern.
