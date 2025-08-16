Hola, mi nombre es Marisol. Yo trabajo en el cotillón Hijitus. Hoy vino Sonia, una abuela vendiendo sus cosas hechas al crochet, pero perdió la bolsa con los llaveros y es su única entrada de dinero, ya que tiene su marido con discapacidad. Por favor, si alguien encontró la bolsa que se comunique con Marisol al 3329 684899", escribiern.

