“Quería solicitar si se puede publicar perdida de billetera negra a nombre de Nadia Soledad Masé y documentos de tres menores de edad. Entre los días sábado o domingo. Por favor, tenia plata, pero si alguien la vio, necesito los documentos, registro de moto, tarjetas de cobro”, indicaron. En caso de hallarlo comunicarse al 11 26436272.

