Sol escribió: “Hola, ¿qué tal? en el transcurso de la mañana se me perdió la billetera en la parada de colectivo de la 1001, mas que seguro. Es color marrón sencilla. A nombre de Sol Paloma Olivo, sólo quiero los documentos, tarjetas y papeles que había adentro no le sirven de nada y la Sube ,que con eso voy a trabajar”. En caso de hallarla comunicarse al 3329 318061.

