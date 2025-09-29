Buscan billetera con documentos de Matías Damián López
"Buen día, anoche por alrededor de las 21.00 se me extravió la billetera con la documentación al nombre de Matías Damián López licencia de conducir y DNI de mi hijo Mateo Benjamín López. Si alguien la encontró doy mi número de teléfono por privado".
