"Perdí billetera marrón con el escudo de River medio borrado, con plata y documentación. Si podés publicar por favor si la encuentran la pueden devolver con el dinero. Tenía plata del alquiler", indicaron. La documentación está a nombre de Leticia Fusi. En caso de encontrarla comunicarse al 3329 38-2520.

Ads

🤗 GRACIAS LA OPINIÓN & SIN GALERA

Te dimos una mano, ahora danos una mano.

Tu aporte nos ayuda a seguir prestando este servicio a todos nuestros vecinos.

👉🏻 https://link.mercadopago.com.ar/graciaslaopinion

Ads

👉🏻Alias: laopinionsp

🤩 O suscribite desde $1.500.- mensuales 👉🏻 https://bit.ly/SoyParteYApoyo

Ads





Puede interesarte