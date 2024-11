“Perdí mi billetera en calle Las Heras, entre Mitre y Pellegrini. No sé si fue dentro del remis que me traslado o cuando baje del mismo. Contenía documentación a mi nombre y unos 20 mil pesos, la plata no me importa (aunque no me sobra) necesito recuperar la documentación como DNI, tarjetas y carnet de conducir”, escribió. En caso de encontrarla comunicarse con Alejandro al 3329 32-4345.

