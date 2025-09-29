Buscan al perrito Duncan: "Está sordo, casi ciego y con tratamiento oncológico"
Buscan Duncan, está sordo y casi ciego. Además está muy enfermo y con tratamiento oncológico. Fue visto por última vez en la zona de la escuela Normal, por calle Güemes entre Combate de Obligado. Si lo viste comunicate al 3329 621226.
