Buscan al gato Grisecito: se perdió por Ríobamba y Bottaro
“Hola, buen día. Mi gatito gris de pelo corto le decimos Grisecito, ya van dos meses que se perdió de Ríobamba y Bottaro, pero está en la zona porque algunos vecinos a veces ven un gato gris que creen es el mío, y seguro está en algún lugar. Podrían publicarlo porque no sabe volver, se ha desorientado”, escribió su dueña. En caso de encontrarlo o tener información comunicarse al 3329 38-1375.
🤗 GRACIAS LA OPINIÓN & SIN GALERA
Te dimos una mano, ahora danos una mano.
Tu aporte nos ayuda a seguir prestando este servicio a todos nuestros vecinos.
👉🏻 https://link.mercadopago.com.ar/graciaslaopinion
👉🏻Alias: laopinionsp
🤩 O suscribite desde $1.500.- mensuales 👉🏻 https://bit.ly/SoyParteYApoyo
Puede interesarte
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión