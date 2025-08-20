Buscan al dueño de un gatito extraviado
Buscan al dueño de esta pequeña que fue encontrada en Miguel Porta y Casella. Es chiquito, esta re bien cuidado, esta panzón 3329 62-4807, es super mimoso y asustadizo. Si es tuyo comunicate al 3329 624807.
