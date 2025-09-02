Buscan al conductor que chocó un auto estacionado en Sarmiento al 2300 y se dio a la fuga
El hecho ocurrió la semana pasada y quedó registrado por cámaras de seguridad. El vehículo impactado sufrió importantes daños materiales y su dueño pide ayuda para identificar al responsable.
Durante la semana pasada, un auto colisionó contra otro, que se encontraba estacionado, y los propietarios buscan a la persona responsable del hecho.
El Renault 9 blanco estaba afuera de una vivienda ubicada en Sarmiento al 2300 cuando otro vehículo que circulaba por la avenida lo chocó y luego huyó
El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del barrio y las imágenes muestran cómo el conductor “arrastra” el coche y se va de la zona.
Como resultado de la colisión, el auto sufrió daños materiales, por lo que su propietario busca dar con el responsable.
