Durante la semana pasada, un auto colisionó contra otro, que se encontraba estacionado, y los propietarios buscan a la persona responsable del hecho.

El Renault 9 blanco estaba afuera de una vivienda ubicada en Sarmiento al 2300 cuando otro vehículo que circulaba por la avenida lo chocó y luego huyó

Así quedó el auto que estaba estacionado.

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del barrio y las imágenes muestran cómo el conductor “arrastra” el coche y se va de la zona.

Como resultado de la colisión, el auto sufrió daños materiales, por lo que su propietario busca dar con el responsable.

