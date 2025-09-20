Durante la madrugada de este sábado, una camioneta chocó contra un automóvil en 11 de Septiembre y Nieto de Torres y se dio a la fuga.

El hecho ocurrió, alrededor de las 5.50, cuando el damnificado conducía hacia su trabajo en la ciudad de Campana.

"Me chocó y se dio a la fuga. Lo perseguí lo más que pude", indicó el hombre.

"Me impactó de atrás, de lleno en el paragolpe trasero y me rompió una de las llanta", expresó el afectado a La Opinión.

Así quedó el automóvil.

Como resultado de la colisión, el auto sufrió daños materiales, por lo que su propietario busca dar con el responsable.

