Buscan al conductor que chocó un auto en 11 de Septiembre y Nieto de Torres y se dio a la fuga
El hecho ocurrió este sábado alrededor de las 5.50, cuando un hombre se dirigía a su trabajo en Campana. La camioneta lo impactó desde atrás y huyó del lugar. El vehículo de la víctima sufrió daños materiales y su propietario busca identificar al responsable.
Durante la madrugada de este sábado, una camioneta chocó contra un automóvil en 11 de Septiembre y Nieto de Torres y se dio a la fuga.
El hecho ocurrió, alrededor de las 5.50, cuando el damnificado conducía hacia su trabajo en la ciudad de Campana.
"Me chocó y se dio a la fuga. Lo perseguí lo más que pude", indicó el hombre.
"Me impactó de atrás, de lleno en el paragolpe trasero y me rompió una de las llanta", expresó el afectado a La Opinión.
Como resultado de la colisión, el auto sufrió daños materiales, por lo que su propietario busca dar con el responsable.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión