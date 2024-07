La policía busca al conductor de un automóvil Renault Clio gris que este martes por la mañana chocó a una mujer que circulaba en moto y se dio a la fuga.

El accidente ocurrió en la intersección de calles Rivadavia y Caseros. "Se bajó, me miró, me dijo 'llamo al 911' y se fue, dejándome sola", contó la víctima del choque, que fue trasladada al Hospital por una ambulancia del Same 107.

"Gracias a Dios la gente se acercó, se quedó conmigo cuidándome hasta que llegue, súper súper rápido, la ambulancia e Inspección", agregó la mujer.

La víctima identificó al automóvil como un "Renault Clio gris patente FLP 620" y pidió ayuda en la difusión para dar con quien la chocó.

