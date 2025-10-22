Buscan al conductor de un auto que atropelló a una gata y huyó
Los dueños de una mascota piden identificar al conductor que atropelló al animal y se dio a la fuga sobre calle Almafuerte. Reclaman justicia y una disculpa por lo ocurrido.
Dueños de una gata buscan al conductor de un vehículo que atropelló al animal y se dio a la fuga, sin dar aviso.
La damnificada informó a La Opinión que el hecho ocurrió este martes por la tarde, sobre calle Almafuerte al 300, cuando un auto pasó por encima al animal, que había escapado de su hogar.
"Pido que si la persona que chocó a la gata ve esto se acerque mínimo a pedir disculpas", dijo la mujer, que dejó su número de contacto, 3329 603087, e indicó que sólo quieren "justicia" por su pequeña mascota.
