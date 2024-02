La Justicia difundió la búsqueda de paradero de una mujer de 44 años que desapareció el jueves por la noche y que, según informaron familiares a La Opinión, se había peleado con el marido.

Identificada como Silvina Gabriela Ramírez, vivía en la zona rural camino a Río Tala y, según informó la policía en el aviso difundido, "se ausentó de su domicilio en la noche de ayer".

La imagen que compartieron familiares de Silvina Ramírez.

La mujer es de tez blanca, tiene ojos marrones y cabello castaño largo semiondulado. Mide 1,65 m y es de contextura física robusta. Como característica particular, posee un tatuaje con forma de corazón en el brazo derecho con sus iniciales.

La policía informó que se desconoce la vestimenta que llevaba puesta al momento de su desaparición y solicitó que ante cualquier novedad sobre su paradero se comuniquen a los teléfonos 911, 422521, 428047, 422954 o personalmente en cualquier dependencia policial cercana.

"Estamos desesperados", dijo una familiar a La Opinión y reveló que Silvina Ramírez "se peleó con el marido y no aparece desde ayer, no se sabe nada de ella". El esposo de la mujer desaparecida refirió a la Justicia que “se fue y no volvió hasta ahora”.