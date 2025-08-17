"Se me perdió este peluche en el trayecto de Nieto de Torres hacia la entrada del circuito. Si alguien lo encuentra y me lo quiere devolver, gracias", escribieron. En caso de hallarlo comunicarse al 3329 53-8893.

