Buscan a un peluche perdido en la vía pública
"Se me perdió este peluche en el trayecto de Nieto de Torres hacia la entrada del circuito. Si alguien lo encuentra y me lo quiere devolver, gracias", escribieron. En caso de hallarlo comunicarse al 3329 53-8893.
