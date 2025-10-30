Su dueña escribió: "Ella es Sky, desaparecido el 28/10 a la noche. Ella está castrada hace una semana y media, tiene un collar rojo con cascabel, está tomando medicación. Es urgente encontrarla para que pueda seguir con su tratamiento. Si se la llevaron o la ven devuelvan a la gatita. Se perdió por el barrio Los Aromos frente de la plaza. Es una gatita de 9 meses. Si saben algo pueden comunicarse 3329 370834. Agradecemos cualquier información".

Ads

🤗 GRACIAS LA OPINIÓN & SIN GALERA

Te dimos una mano, ahora danos una mano.

Tu aporte nos ayuda a seguir prestando este servicio a todos nuestros vecinos.

👉🏻 https://link.mercadopago.com.ar/graciaslaopinion

Ads

👉🏻Alias: laopinionsp

🤩 O suscribite desde $1.500.- mensuales 👉🏻 https://bit.ly/SoyParteYApoyo



Ads

Puede interesarte