Buscan a Sky, una gatita perdida en el barrio Los Aromos
Su dueña escribió: "Ella es Sky, desaparecido el 28/10 a la noche. Ella está castrada hace una semana y media, tiene un collar rojo con cascabel, está tomando medicación. Es urgente encontrarla para que pueda seguir con su tratamiento. Si se la llevaron o la ven devuelvan a la gatita. Se perdió por el barrio Los Aromos frente de la plaza. Es una gatita de 9 meses. Si saben algo pueden comunicarse 3329 370834. Agradecemos cualquier información".
🤗 GRACIAS LA OPINIÓN & SIN GALERA
Te dimos una mano, ahora danos una mano.
Tu aporte nos ayuda a seguir prestando este servicio a todos nuestros vecinos.
👉🏻 https://link.mercadopago.com.ar/graciaslaopinion
👉🏻Alias: laopinionsp
🤩 O suscribite desde $1.500.- mensuales 👉🏻 https://bit.ly/SoyParteYApoyo
Puede interesarte
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión