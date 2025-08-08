Buscan a persona que levantó una billetera con 129 mil pesos en un comercio céntrico
Luciana escribió: “Hoy fui a Frisco y una señora con un nene levantó la plata de adentro de Frisco que se me cayó. Podrían ayudarme a compartir para ver si aparece la señora que levantó mi plata, 129 mil pesos. Tengo el cumple de mi bebé y tengo que seguir comiendo hasta cobrar el mes que viene. Cobré hoy y se me cayó". Los billetes era todos de mil pesos y estaban atados con un elástico. En caso de ser la persona que la encontró o tener información comunicarse al 3329 20-1095.
