Su dueña escribió: "Él se llama Romeo es una nutria criada desde bebecita. Se nos escapó a la calle ayer en Manuel Iglesias y Bozzano entre las 12 a las 16. Si alguien lo vio o se lo llevó, por favor, devuélvanlo. Mis nenas están mal porque es su mascotita". En caso de hallarlo comunicarse al 3329 329375.

