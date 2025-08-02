"Buscamos a Juan Carlos, responde al nombre de Chicho. Se perdió ayer viernes a la mañana con la tormenta, es de zona Villa Jardín y alrededores. Lleva un colla amarillo y lo extraña toda su familia", escribieron. En caso de encontrarlo, comunicarse al 3329 33-7481.



Ads

🤗 GRACIAS LA OPINIÓN & SIN GALERA

Te dimos una, ahora danos una mano.

Tu aporte nos ayuda a seguir prestando este servicio a todos nuestros vecinos.

👉🏻 https://link.mercadopago.com.ar/graciaslaopinion

👉🏻Alias: laopinionsp

Ads

🤩 O suscribite desde $1.500.- mensuales 👉🏻 https://bit.ly/SoyParteYApoyo





Ads