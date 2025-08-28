Buscan a dos caballos extraviados en zona del CIC
Su dueña escribió: "Se buscan caballo robados Gateado y Pangare. Cualquier info nos sirve. Fuero robados anoche cerca de la zona del CIC sobre Benefactoras Sampedrinas y Mateo Sbert". En caso de hallarlos comunicarse al 3329 54-4980.
🤗 GRACIAS LA OPINIÓN & SIN GALERA
Te dimos una mano, ahora danos una mano.
Tu aporte nos ayuda a seguir prestando este servicio a todos nuestros vecinos.
👉🏻 https://link.mercadopago.com.ar/graciaslaopinion
👉🏻Alias: laopinionsp
🤩 O suscribite desde $1.500.- mensuales 👉🏻 https://bit.ly/SoyParteYApoyo
Puede interesarte
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión