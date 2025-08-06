Buscan a conductor que se dio a la fuga tras chocar a una ciclista y a una nena de 3 años
El accidente ocurrió este miércoles por la mañana en la zona de la rotonda de calle Mitre. La familia de la joven y la menor accidentadas buscan al responsable que, tras el choque, se fue del lugar.
Un accidente de tránsito ocurrió este miércoles por la mañana, alrededor de las 8.00, en inmediaciones de la rotonda de calle Mitre, en la entrada de San Pedro.
El hecho ocurrió entre una camioneta negra que colisionó con una bicicleta manejada por una mujer en compañía de su sobrina de 3 años.
Según indicó la hermana de la ciclista, la joven iba camino a llevar a la menor al Jardín de Infantes en el momento en que sufrieron el accidente.
“La quiso pasar y sin luz de giro, acelero sin más llegando a chocarla, luego de eso, se dio a la fuga. Autos frenaron y las ayudaron”, comentó la mujer a La Opinión.
Luego de que el conductor del vehículo mayor huyo del lugar, la niña fue asistida por el Servicio de Emergencias Same 107 y trasladada a la Guardia del Hospital.
“Mi hermana está bien, mi hija tiene 3 años, tiene raspones en la cara y están en la Guardia haciéndole el chequeo”, indicó.
Ahora la familia busca datos para encontrar al conductor de la camioneta que se dio a la fuga y radicar la denuncia correspondiente.
