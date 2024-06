Paula escribió: “Quería saber si no me ayudan a compartir una imágenes donde se me cae una bolsa y unos chicos la levantan. Tenía una campera y jeans, pero en la campera hay una documentación muy importante”. Los documentos están a nombre de Paula Carolina Suárez, y para devolverlos comunicarse al 3329 36-0125.

🤗 GRACIAS LA OPINIÓN & SIN GALERA

Te dimos una mano, ahora danos una mano.

Tu aporte nos ayuda a seguir prestando este servicio a todos nuestros vecinos.

👉 MercadoPago/Gracias LaOpinion

👉🏻Alias: laopinionsp

🤩 O suscribite desde $1.200.- mensuales 👉🏻 https://bit.ly/SoyParteYApoyo