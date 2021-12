Busca al repartidor que atropelló a su mascota: “Siguió de largo y mi perro murió”

“Hola, necesito ayuda, a las 11 de la mañana por calle Colón pasó un repartidor y me chocó a mí perrito y me lo mató, le grite y no frenó siguió de largo. Necesito dar con la empresa, por favor, para que dé la cara, si yo veo la camioneta lo reconozco. No sólo era un perro, era de la familia, da bronca. Mirá si era una criatura, vio que yo le gritaba y miró por el retrovisor y siguió, quiero que dé la cara el sinvergüenza, no tiene que tener licencia la gente inconsciente”, reportó #3329 38-5258