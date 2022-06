Una afiliada de Osprera solicita que quienes quieran unirse para reclamar por el corte de la obra social en San Pedro se comuniquen con ella. “He ido a hablar a las oficinas y me prometen que me van a resolver mis problemas, pero a mí me interesa que se resuelvan los de todos, no los míos. Hay gente que la está pasando verdaderamente mal. Seguimos pagando y no tenemos cobertura”. Dejó su contacto para que se comuniquen con ella: 3329-477951.

