Bullying: Por pintarse las uñas, se vio obligado a cambiar de escuela

Desde que empezaron las clases presenciales que la vuelta a la escuela se convirtió en un calvario para un niño de 10 años que acude a una de las escuelas más renombradas de la ciudad. Fue golpeado e insultado por compañeros a los que no les gustó que él acuda con las uñas pintadas.

“Volvió de la escuela y como pudo intentó explicarme lo que le decían”, contaron a La Opinión familiares del niño que sufre bullying desde hace más de dos meses.

En primera instancia optaron por contenerlo en el núcleo íntimo de la vivienda para luego comunicarle a la docente del aula lo que estaba sucediendo dentro de la institución. La maestra pidió disculpas, prometió intervenir y comentarle los hechos a la directora que nunca recibió a los padres del menor.

“Me canse de pedirle la reunión, siempre me decían la semana que viene. Agarre y le dije que el viernes iba a ir y que me iban a tener que atender por lo menos 20 minutos para hablar lo que estaba pasando”, relató la mamá del niño que no tuvo suerte porque el día que se presentó en la escuela la directora tomó licencia.

Las únicas que escucharon en persona el relato de la madre del menor fueron las inspectoras de la rama y solo tuvieron una respuesta para ofreces: cambiar al niño de escuela manifestando que tenían a su disposición una vacante en cualquier establecimiento del partido.

Además de pedir que cese la violencia, los padres de los alumnos del curso donde asiste la víctima reclaman que en el establecimiento se cumpla con la Ley 26150 de Educación Sexual Integral.